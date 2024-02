Comprar casa na Região custa em média 450 mil euros

Segundo dados do Imovirtual, o preço das casas na Madeira aumentou 18% face a 2023, custando, em média, 450.000 euros.

Este valor manteve-se igual ao do mês passado, janeiro de 2024. Contudo, quando comparado com o período homólogo, fevereiro de 2023, em que comprar uma casa custava, em média, 380.000 euros, verifica-se uma subida acentuada de 18%, estando agora mais caro 70.000 euros.

A Ponta do Sol foi o concelho que registou um maior aumento no preço médio das casas para venda, comparativamente a fevereiro de 2023, com uma subida dos valores de 500.000 euros para 750.000 euros. Seguindo-se o Porto Santo (+46%, 240.000 euros para 350.000 euros).

Santa Cruz (6%) e o Funchal (9%) foram os únicos que registaram uma subida mais baixa, comparativamente com os restantes concelhos. Contudo, nenhum dos concelhos analisados registou uma quebra dos preços médios das casas para venda.

Santana (220.000 euros) e Porto Moniz (225.000 euros) são, em fevereiro deste ano, os concelhos mais baratos para comprar casa. Já os mais caros são Calheta (775.000 euros) e Ponta do Sol (750.000 euros).