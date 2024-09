O portal imobiliário Imovirtual divulgou, hoje, o seu barómetro relativo à evolução dos preços médios anunciados de arrendamento e venda, na Madeira.

Os dados agora partilhados referem-se ao comparativo de setembro deste ano com o período homólogo, setembro de 2023.

Na Madeira, segundo a mesma fonte, comprar uma casa está a custar, em média, 515.000 euros. Comparativamente com o mesmo período, no ano passado, verifica-se um aumento de 21.18%, já que nesse período as casas custavam 425.000€, uma diferença de 90.000. Quando comparado com o mês passado, mês em que comprar uma casa custava em média 505.000€, verificou-se uma estabilização dos preços (diferença de 10.000€, traduzido numa ligeira diferença de 1.98%).

No que diz respeito ao arrendamento, na Região, arrendar uma casa custa, em média, 1.500€. Comparativamente a setembro de 2023, verificou-se que os preços subiram 15.38%, período no qual as rendas médias rondavam os 1.300€. Quando feita a comparação com o mês passado verifica-se uma estabilização, já que nesse período arrendar casa custava, em média, também 1.500€.