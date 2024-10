Comprar uma casa na Madeira custa, em média, 525.000€. Comparativamente com o mesmo período, no ano passado, verifica-se um aumento de 21%, já que nesse período as casas custavam 435.000€.

Esta a informação do Imovirtual, portal imobiliário que divulga, hoje, o seu barómetro relativo à evolução os preços médios anunciados de arrendamento e venda, na Madeira. Os dados agora partilhados referem-se ao comparativo de outubro deste ano com o período homólogo, outubro de 2023.

São Vicente, com mais 46 por cento ( de 355 mil para 520 mil euros9 foi o concelho que registou maior aumento no preço médio de venda de casa, comparativamente com outubro de 2023. Seguiu-se Ribeira Brava, com mais 24% e Machico, com mais 22%.

Porto Moniz e Santana registaram uma diminuição nos preços, comparativamente a outubro de 2023.

O Imovirtual adianta ainda que os concelhos mais caros foram Calheta (900 mil euros) e Ponta do Sol (785 mil euros).