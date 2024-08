Cabo Verde cria empresa de logística e distribição de produtos agrários

O Governo cabo-verdiano criou uma empresa para prestar serviços de logística de produtos agrários, pesqueiros e cereais, abrangendo a conservação e distribuição, de forma a aumentar a escala de produção e abastecimento do mercado, foi hoje anunciado.

Pretende-se com a criação da empresa Cabo Verde Logística Agroalimentar, “criar melhores condições para a transformação da agricultura e contribuir para o desenvolvimento das cadeias de valor dos produtos, incluindo a melhoria da qualidade dos mesmos e melhor abastecimento do mercado”, afirmou a ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Janine Lélis.

Em conferência de imprensa, na Praia, na qualidade de porta-voz do Conselho de Ministros, a governante disse que a decisão do Governo vai de encontro à “necessidade do setor agroalimentar”.

Este setor tem uma estrutura de “pequenas unidades” e por isso, afirmou, a empresa será “muito importante em agregar esforços e dar escala aos produtores”.

A empresa tem como principal objeto de negócio, “prestar serviços de logística de produtos agrários, pesqueiros e cereais no domínio da conservação e distribuição” e vai ocupar-se também da gestão dos silos do Estado, reforçando a logística de cereais no país.

Com a criação desta empresa, o Governo pretende “ter um sistema de logística eficiente que induza uma melhor organização dos produtores agrícolas, permitindo-lhes ganhar escala, através da programação da produção, facilitar o escoamento e a otimização dos custos de produção”.

Esperam-se “muitos ganhos para o setor agroalimentar, para os consumidores e para a economia, em especial o setor primário e turismo”, sublinhou.