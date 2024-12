A bolsa de Lisboa fechou hoje no ‘vermelho’, recuando 0,87%, para 6.362,81 pontos, em contraciclo com as principais praças europeias e invertendo a tendência da abertura.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, 13 desceram e apenas duas subiram na sessão de hoje.

A liderar as descidas esteve a Ibersol, que caiu 5,07%, para 7,12 euros, seguida do BCP, com uma descida de 2,61% para 0,44 euros, da EDP Renováveis, que recuou 2,53% para 10,80 euros, e da REN, que perdeu 2,03%, para 2,41 euros.

Com descidas inferiores a 2% estiveram a Sonae (1,70% para 0,93 euros), a Jerónimo Martins (1,68% para 18,13 euros), a EDP (1,46% para 3,37 euros), a Semapa (1,31% para 13,60 euros) e a NOS (1,16% para 3,42 euros).

A recuar menos de 1% estiveram ainda a Altri (0,96% para 4,93 euros), a Navigator (0,82% para 3,40 euros), a Corticeira Amorim (0,60% para 8,27 euros) e os CTT (0,34% para 4,45 euros).

Em sentido contrário, a Galp avançou 5,37%, para 16,37 euros, e a Mota-Engil valorizou-se em 2,38%, para 2,67 euros.

O resto da Europa encerrou no ‘verde’, apesar da crise em França, com o índice francês, o CAC 40, a fechar com uma ligeira subida de 0,02%. Nas restantes praças, Londres subiu 0,31%, Frankfurt avançou 1,57%, Madrid ganhou 0,81% e Milão subiu 0,21%.