A bolsa de Lisboa encerrou hoje a sessão com uma subida no índice PSI de 0,44% para 6.655,90 pontos, em linha com o desempenho das principais praças europeias.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 13 subiram e três desceram, com a REN a liderar as subidas (1,28% para 2,38 euros) e a Mota-Engil a registar a maior descida (-1,31% para 3,45 euros).

Nas principais bolsas europeias, Milão destacou-se com uma subida de 2,20% impulsionada pelo setor bancário. Frankfurt subiu 0,77%, Madrid 0,59% e Paris 0,35%, mas Londres desceu 0,43%.