A companhia espanhola Binter espera que a operação aérea que teve início este sábado e que decorre até finais de setembro entre a ilha da Madeira e as Canárias, decorra melhor do que no ano anterior “apesar dos números terem vindo a subir desde o seu início em 2022”.

As expectativas foram manifestadas este sábado, no aeroporto internacional da Madeira Cristiano Ronaldo pelo porta-voz de Comunicação Internacional da Binter, Borja Bethencourt, por ocasião da viagem inaugural deste Verão, uma ligação direta entre Funchal e Fuerteventura, que contou com 40 passageiros.