BCE desce taxas de juro

O Banco Central Europeu (BCE) baixou hoje a sua taxa de juro de referência em 25 pontos base para 3,5%, o segundo corte do ano, num contexto de moderação da inflação e de abrandamento da atividade económica a curto prazo.

Hoje reunido em Frankfurt, na Alemanha, o Conselho do BCE reduziu a taxa de facilidade permanente de depósito de 3,75% para 3,5%, enquanto as taxas de juro das operações principais de refinanciamento e da facilidade permanente de cedência de liquidez diminuíram 60 pontos base para 3,65% e 3,90%, respetivamente (contra os anteriores 4,25% e 4,50%), na sequência de um ajuste técnico.

Estas alterações terão efeitos a partir de 18 de setembro.

Em comunicado, o BCE considera que, no contexto atual, é apropriado “dar mais um passo no sentido de moderar o grau de restritividade da política monetária”.

O BCE reitera que o seu objetivo continuará a ser o de assegurar que a inflação regresse aos 2% a médio prazo e que manterá as taxas de juro “em níveis suficientemente restritivos durante o tempo necessário para atingir esse objetivo”.

Previsão de crescimento da zona euro para 0,8% em 2024 revista em baixa

O BCE reduziu numa décima de ponto percentual as previsões de crescimento para a zona euro este ano, para 0,8%, bem como para 2025 e 2026, em que espera um crescimento de 1,3% e de 1,5%, respetivamente.

Num comunicado divulgado após a reunião do Conselho de Governadores que hoje decorreu em Frankfurt, na Alemanha, o Banco Central Europeu (BCE) justifica a revisão em baixa com as condições de financiamento ainda restritivas que continuarão a travar o consumo das famílias e as decisões de investimento das empresas.