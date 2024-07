De acordo com os primeiros dados para o setor de alojamento turístico da Região, referentes ao mês de junho de 2024, divulgados hoje pela DREM, estima-se a entrada de 200,4 mil hóspedes, que geraram 1 049,5 mil dormidas, traduzindo variações homólogas positivas de 4,0% e de 7,8%, respetivamente.

Os valores acumulados dos hóspedes entrados, para o período de janeiro a junho de 2024 (1 064,7 mil; +4,8% que no mesmo período de 2023), evidenciam igualmente um crescimento, o mesmo sucedendo com as dormidas, que se aproximaram dos 5,5 milhões (+6,6% que no mesmo período de 2023).

Para efeitos de comparabilidade com os dados divulgados pelo INE, é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas, sendo que, segundo esta lógica de apuramento de resultados, as dormidas do alojamento turístico, em junho de 2024, apresentaram um crescimento homólogo de 3,3%, variação positiva tal como a nível nacional (+4,8%).

Na Região, as dormidas de residentes em Portugal aumentaram 4,4% relativamente ao mês homólogo, rondando as 176,9 mil (16,9% do total), enquanto as de residentes no estrangeiro aumentaram 8,5%, situando-se em 872,6 mil. Ainda neste mês, os hóspedes entrados com residência no País totalizaram 44,7 mil e os com residência no estrangeiro, 155,7 mil.

No País, em junho de 2024, as dormidas de residentes totalizaram 2,2 milhões, aumentando 3,2%, enquanto as dos mercados externos cresceram 5,5%, alcançando 5,6 milhões de dormidas. Todas as regiões NUTS II registaram acréscimo de dormidas, com maior expressão na Península de Setúbal (+9,1%) e na RA Açores (+7,2%), e menor amplitude na RA Madeira (+3,3%) e no Algarve (+3,7%).