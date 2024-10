Alojamento turístico da Madeira bate novos recordes

Os alojamentos turísticos, da Região, registaram novos recordes, no passado mês de agosto.

Segundo dados, hoje, divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), no mês de referência, deram entrada no alojamento turístico regional 221,3 mil hóspedes, dando origem a 1.227,5 mil, o que corresponde a aumentos de 8,9% e 4,6%, respetivamente, face a agosto de 2023.

A hotelaria concentrou 69,0% das dormidas (846,9 mil), , diminuindo 2,0%, comparativamente ao período homólogo, enquanto o alojamento local (28,7% do total) e o turismo no espaço rural (2,3% do total) registaram acréscimos de 25,1% e 4,6%, pela mesma ordem.

A taxa líquida de ocupação-cama do alojamento turístico, no mês em referência, foi de 75,6%, valor idêntico ao observado no mês homólogo. Por sua vez, a taxa de ocupação-quarto atingiu os 83,8%.

Quanto à estadia média, sofreu uma ligeira queda para as 4,94 noites, sendo que no mesmo mês do ano anterior fixou-se nas 5,12. Os valores mais altos foram registados no segmento da hotelaria, com uma média de 5,02 noites, seguida do alojamento local (4,88 noites) e do turismo no espaço local (3,57 noites).

Analisando os dados desde janeiro a agosto deste ano, foi registada a entrada de 1.501,4 mil, mais 5,7% que no mesmo período de 2023. Consequentemente, as ultrapassaram os 7,9 milhões (+6,4% que no mesmo período de 2023).

Os 10 principais mercados estrangeiros representam 85,5% do total das dormidas registadas, sendo que a maior variação positiva corresponde aos hóspedes vindo da Alemanha (16,7% do total; +5,0% face a agosto de 2023), enquanto, Portugal (16,6%) e o Reino Unido (15,9% do total) registaram quebras de 4,9% e 3,2%, respetivamente, em comparação com agosto de 2023.

Já no que toca aos proveitos toais e de aposento, em agosto passado, cresceram 0,1% e de 10,4%, respetivamente, fixando-se, pela mesma ordem, nos 84,6 milhões de euros e nos 62,2 milhões de euros.

No mês de agosto de 2024, o rendimento médio por quarto (RevPAR) disponível rondou os 111,74 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas), +9,3% que no mesmo mês do ano precedente. Por sua vez, o rendimento médio por quarto utilizado (ADR) no alojamento turístico passou de 119,33€, em agosto de 2023, para 133,37€, em agosto de 2024 (+11,8% de variação homóloga).

Já nos primeiros oito meses do ano, registou-se um rendimento médio de 83,34 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas), o que representa um aumento de 11,0% em relação ao período homólogo. No setor da hotelaria, o RevPAR foi de 89,70 euros (+12,1%). Quanto ao ADR, os valores foram mais elevados, totalizando 108,88 euros no conjunto do alojamento turístico (+11,6% face ao período homólogo) e 113,02 euros na hotelaria (+12,3%).