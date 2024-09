Indica a Direção Regional de Estatística da Madeira que as Conservatórias da Região registaram, no 1.º semestre de 2024, a transferência de registo de 7.504 veículos automóveis usados, 86,8% dos quais ligeiros de passageiros e 12,1% ligeiros de mercadorias. Foram também registados 76 veículos pesados (1,0% do total). Em comparação com o 1.º semestre de 2023, o número de registos aumentou em 208, o que traduz um acréscimo homólogo de 2,9%.

Segundo a informação recolhida pela ACAP - Associação Automóvel de Portugal junto do Instituto de Registos e Notariado, no 1.º semestre de 2024, foi registado um total de 2.804 veículos novos adquiridos por residentes na Região, o que, relativamente ao mesmo período em 2023, representou um decréscimo de 14,5%. De notar que esta variável corresponde às aquisições de veículos realizadas por entidades residentes no arquipélago, incluindo as feitas por empresas de rent-a-car, e não às vendas das concessionárias de automóveis que operam na Madeira.