As Conservatórias da Região registaram, no 1.º trimestre de 2024, a transferência de registo de 3.757 veículos automóveis usados, 86,7% dos quais ligeiros de passageiros e 12,1% ligeiros de mercadorias. Foram também registados 42 veículos pesados, cerca de 1,1% do total. Em comparação com o 1.º trimestre de 2023, o número de registos diminuiu em 26, o que traduz um decréscimo homólogo de 0,7%.

Segundo a informação recolhida pela ACAP - Associação Automóvel de Portugal junto do Instituto de Registos e Notariado, no 1.º trimestre de 2024, foi registado um total de 1341 veículos novos adquiridos por residentes na Região Autónoma da Madeira (RAM), o que, relativamente ao mesmo período em 2023, representou um decréscimo de 389 veículos. De notar que esta variável corresponde às aquisições de veículos realizadas por entidades residentes na RAM, incluindo as feitas por empresas de rent-a-car, e não às vendas das concessionárias de automóveis que operam na RAM.

Aquisição de veículos elétricos na RAM aumentou 21,5% em 2023

De acordo com dados recolhidos pela DREM junto da ACAP, em 2023, foram adquiridos por residentes na RAM 806 automóveis totalmente elétricos, representando um aumento de 28,1% face ao ano anterior. Àquele número somam-se ainda 1 209 híbridos elétricos plug-in a gasóleo ou gasolina (+17,4% em relação a 2022). No total, o número de aquisições de veículos elétricos ascendeu a 2 015 veículos, significando uma subida de 21,5% relativamente a 2022.

Os dados foram disponibilizados hoje pela DREM, referentes aos primeiros três meses de 2024, para os diferentes modos. Também se disponibiliza a publicação “Estatísticas dos Transportes da Região Autónoma da Madeira - 2023”.