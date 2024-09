De acordo com os dados fornecidos pela Direção Regional de Estatística da Madeira, na manhã desta quinta-feira, os aeroportos da Região registaram, no 1.º semestre de 2024, um movimento de passageiros na ordem dos 2.407,2 mil, o que representou uma variação homóloga positiva de 4,2%. Este crescimento foi transversal aos dois aeroportos da RAM, com a Madeira e o Porto Santo a registarem variações homólogas de +4,2% e +3,3%, respetivamente.

No semestre em análise, a ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM rondou os 86,8%, com o aeroporto da Madeira a atingir os 87,4% e o Porto Santo os 76,5%. No mesmo período do ano passado, as taxas de ocupação foram inferiores, de 83,2%, 83,9% e 70,9%, pela mesma ordem.

No que diz respeito à carga aérea, verificou-se nos aeroportos da RAM, no 1.º semestre do ano em análise, um acréscimo homólogo de 19,7%. As mercadorias descarregadas foram incrementadas em termos homólogos em 13,0%, enquanto as mercadorias carregadas apresentaram um crescimento de 44,3%.