22% das empresas da Região em risco de incumprimento

A Iberinform, revelou, esta manhã, que 22% das empresas da Madeira encontram-se em risco de incumprimento, de acordo com dados do Insight View, os quais revelam que metade destes negócios foram constituídos nos últimos cinco anos.

Segundo a mesma a fonte, no primeiro semestre deste ano, “verificou-se um crescimento de 8% na criação de novas empresas, refletindo um ambiente propício ao empreendedorismo e ao investimento”, por outro lado, “registou-se também um aumento de 23% no número de dissoluções empresariais durante o mesmo período, o que pode indicar a existência de desafios enfrentados por algumas empresas”.

Quanto às insolvências, sofreram uma diminuição de 36%, o que, como evidencia a Iberinform, “sugere uma maior estabilidade financeira dentro do tecido empresarial madeirense”.

Refira-se que, na Região, 65% das empresas estão concentradas no Funchal. Além da capital, surgem com um número considerável de firmas os concelhos de Santa Cruz (10%), Câmara dos Lobos (6%), Machico (4%), Ribeira Brava (4%) e Calheta (4%), sendo que os restantes agregam 7% do total das empresas.

No que concerne à dimensão de empresas, 87% do total da Madeira é composto por microempresas, 12% pequenas empresas e apenas 1% médias empresas. “No que respeita ao risco, a análise indica que 47% das empresas apresentam um risco médio, 31% um risco baixo, e 22% enfrentam um risco elevado, o que sublinha a importância de uma gestão cautelosa e de medidas preventivas para assegurar a sua sustentabilidade a longo prazo”, explica a mesma fonte.

Mais se acrescenta que 38% do total das empresas têm até cinco anos de existência, “indicando um cenário de vitalidade e a emergência de novas iniciativas empresariais na região, com 20% dessas empresas a apresentar um baixo risco de incumprimento”, explica a Iberinform. Negócios com 16 a 25 anos representam 22% do tecido empresarial e 12% têm mais de 25 anos de experiência.