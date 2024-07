Crê-se que o total de pessoas inscritas para a caminhada e as demais que afluíram ao recinto tenha sido, aproximadamente, cinco mil, um número bastante expressivo que utilizou os vários serviços de catering e outros à disposição no local e assistir ao espetáculo de vários grupos de danças onde se exibiram as dançarinas da Sociedade Portuguesa de Dança.

Realizou-se no passado domingo a 13ª edição do evento designado de Shuffling Run, com concentração e partida de mais de cerca de 2.500 andantes no enorme campo do Bedfordview Country Club, em Bedfordview, Joanesburgo.

De assinalar a presença de 70 motards do grupo Amigos Portugueses que abriram o caminho para a grande caminhada de 5 kms e segurança dos andadores.

Este evento, iniciado há 16 anos por três mulheres portuguesas naturais da Região Autónoma da Madeira, residentes em Boksburg sofreu uma interrupção de três anos forçada pelo advento da pandemia do Covid-19.

Este acontecimento de solidariedade social que se realiza anualmente no último domingo de julho em tem um comité formado de 14 pessoas das quais 11 são madeirenses, duas luso-descendentes casadas com madeirenses e uma sul africana.

Maria Luz da Silva, membro do comité, esclareceu ao JM que o trabalho de sensibilização na luta contra o cancro, que no último ano na África do Sul vitimou 56.000 pessoas, é efetuado em coordenação com Associação Luso Sul Africana (ALSAP) no Funchal, de que são diretoras Bernardete Jorge e Analisa Sousa.

Para além da ação na prevenção e luta contra esse flagelo que é o cancro, a organização alerta para fatores externos, nomeadamente, o sedentarismo, alimentação tabagismo e álcool e tem uma atenção redobrada para com organizações que cuidam sofredores de cancro tentando minorar espiritual e financeiramente essas pessoas e instituições.

Um hospício em particular beneficia mais das verbas atribuídas - não em numerário - do que outras organizações vistas que o pessoal e os serviços são de grande dedicação, acompanhamento, competência e profissionalismo devidamente testado.

Neste evento o JM notou a presença da Cônsul-Geral de Portugal em Joanesburgo na linha de partida para o a a caminhada de 5 kms e após a sua chegada, abordada pelo JM, referiu tratar-se de acontecimento organizado por mulheres da nossa comunidade, sempre bem-sucedido e que reflete uma grande capacidade der organização, solidariedade e altruísmo não só na prevenção, mas também com os sofredores.

Maria da Luz da Silva e Mimi Jardim membros do comité foram unânimes em afirmar ao JM que está a ser planeada a ida ao Funchal para os próximos eventos, de pessoas de Joanesburgo para tomarem parte no Shuffling Walk que aí se realiza.

Há intenção firme por parte do comité da África do Sul que o evento agendado para o último sábado do mês de julho quer em Joanesburgo quer no Funchal, tenham os sinais de partida sintonizados.