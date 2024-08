A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, teve oportunidade de transmitir uma mensagem de felicitação pelo excelente trabalho que o Conselheiro das Comunidades Madeirenses, Leonel Teixeira, vem desenvolvendo, bem como pelo empenho de toda a organização que tornou possível, uma vez mais, a celebração das Festas do Santíssimo Sacramento que decorrem em New BedFord, Estados Unidos.

A governante falava na rádio A Voz do Emigrante onde aproveitou a ocasião para recordar a importância da ligação das novas gerações à terra dos antepassados.

Rafaela Fernandes teve oportunidade de falar na organização do Governo Regional, em particular nas áreas tuteladas por si, com referência ao trabalho na área do ambiente desenvolvido pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e pela Direção Regional de Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC). Fez referência aos 25 anos do reconhecimento como património mundial natural pela UNESCO da Floresta Laurissilva e aproveitou para lembrar o trabalho da Direção Regional do Ordenamento do Território (DROTe) nos concelhos sem cadastro, deixando o repto para que os madeirenses titulares de propriedades não percam a oportunidade de regularizar as suas propriedades

Tiago Freitas, presidente do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), lembrou, por seu turno, que o Vinho Madeira está relacionado com a independência dos EUA e que este está integrado no chamado mercado da saudade, sendo curiosa a importância atribuída ao Vinho Madeira como o vinho patriótico.

Fundada em 1988, esta Rádio tem programação em português e serve uma vasta audiência.

Recorde-se que Rafaela Fernandes se encontra em New Bedford onde, em representação do presidente do Governo Regional, participa na Festa do Santíssimo Sacramento.