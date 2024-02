Observatório: Emigração portuguesa para a Dinamarca tende a estabilizar

Apesar de ter registado novo máximo em 2023, a emigração portuguesa para a Dinamarca tende a estabilizar, conclui Inês Vidigal, investigadora do Observatório da Emigração através de análise publicada hoje no site desta estrutura do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa.

No ano passado foram registadas 95.080 entradas de estrangeiros no país no norte da Europa, tendo os portugueses representado 1,9% desse total (1.818), segundo dados disponibilizados pelo organismo público Denmark Statistik.