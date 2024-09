O Governo Regional, através da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, emitiu hoje uma nota de pesar pelo falecimento do músico lusodescendente Dave Martins.

“Foi com profundo pesar que tomámos conhecimento do falecimento do lendário músico, filho de pai madeirense, Dave Martins, a 19 de agosto na Guiana, aos 90 anos”, lê-se na nota enviada às redações, assinada pelo Diretor Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes.

“Dave Martins, deixou um grande legado musical e cultural nas Caraíbas e tornou-se numa figura de relevo naquela parte do globo. Fez parte da premiada banda de cordas caribenha Tradewinds e assumiu-se como porta-voz daqueles que não tinham voz”, acrescenta-se no mesmo texto, no qual se sublinha que o músico “foi um ícone cultural, e fruto da sua paixão, dedicação e talento, elevou a cultura e música guianense, com raízes nos cordofones madeirenses, a um patamar internacional”.

“O seu legado viverá através de músicas como como Cricket in the Jungle”, “Civilization”, “It’s Traditional”, “Copycats”, “Guyana Coming Back”, “Wong Ping ”, e “Alfabeto das Índias Ocidentais”, recorda-se ainda.

“Neste momento de consternação, o Governo Regional da Madeira, através da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, endereça à família enlutada, aos seus amigos e a toda a comunidade madeirense nas Caraíbas as mais sentidas condolências”.