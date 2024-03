Eleitores portugueses residentes na África do Sul deslocaram-se ontem e hoje aos consulados para depositarem nas urnas o seu boletim de voto, podendo exercer assim, em circunstâncias especiais, o seu dever cívico, devido à disfuncionalidade dos serviços postais da África do Sul que encerraram 420 estações e demitiram 6.000 funcionários no passado dia 1 de março, para uma redução de gastos que veio agravar a situação de precaridade operacional que se fazia sentir há muitos anos.

Os portugueses, muitos mesmo, evidenciaram-se indignados com a Comissão Nacional de Eleições (CNE) pela atitude inominável ao recusar a oportunidade aos emigrantes de procederem à entrega pessoal dos boletins de voto nos consulados para serem depois remetidos ao Centro de Apuramento através do correio diplomático.

Essa rejeição é um sinónimo de desavença do CNE para com as autoridades diplomáticas e consulares portuguesas na África do Sul, os quais pugnaram fortemente em montar uma operação, potencialmente infalível, de recebimento e/ou recolha dos envelopes - centenas - contendo os boletins de voto, para posteriormente e com toda a segurança remeter à CNE através do correio diplomático.

Foi uma recusa amarga, fragorosa, de azebrada malevolência que falseia a verdade eleitoral e cria uma nota de abstencionismo igualmente falsa com a agravante de distanciar, intencionalmente, compatriotas da vida política do seu país numa manipulação a todos os títulos inaceitável.

Em Joanesburgo, Cidade do Cabo, Pretória, Vanderbijlpark, Vereeniging, Salsolburg Welkom, Bloemfontein o número de pessoas que não receberam os boletins de voto é às centenas havendo casos inexplicáveis onde na mesma família um recebe e outros dois não, algo recorrente a avaliar pelo que aconteceu nas legislativas e para as europeias, conforme o JM noticiou oportunamente.