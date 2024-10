O Embaixador de Portugal na África do Sul, assinalou, hoje, a requalificação da cozinha e equipamentos que servem a Obra Madre Teresa, na Igreja de Sam Patrick, em La Rochelle, Joanesburgo com o apoio de fundos oriundos do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua.

A Obrada Madre Teresa fundada e dirigida por Gina Loureiro em 1989 vem desde então medrando uma ação de solidariedade com a firme intenção de amenizar ou diminuir a dor e necessidade de centenas de pessoas desprivilegiadas, a sua maioria residentes e no sul de Joanesburgo com a distribuição de cabazes de alimentos e de refeições quentes pela população mais carenciada desta zona que outrora foi intensamente habitada por centenas de portugueses, muitos dos quais oriundos da Ilha da Madeira e que por dinâmicas várias de degradação económica, insegurança e violência criminal , foi vendo os nossos compatriotas dispersarem para outros locas da cidade.