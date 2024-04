Comunidades portuguesas nos EUA esperam atrair juventude às celebrações do Dia de Portugal

Várias comunidades portuguesas nos Estados Unidos preparam já as celebrações do Dia de Portugal e esperam atrair as novas gerações para os eventos comemorativos, indicou à Lusa a presidente da associação ‘New York Portuguese American Leadership Conference’ (NYPALC).

“A nossa missão é continuar a mobilizar os jovens para os nossos eventos e fazer com que se envolvam com a comunidade. Só assim é que a nossa cultura poderá continuar a ser difundida: com o regresso da juventude”, defendeu a lusodescendente Crystal Fernandes, presidente da NYPALC, que representa as várias associações, organismos e clubes comunitários da comunidade portuguesa em Nova Iorque.

Com esse objetivo em mente, a NYPALC tem já em preparação o desfile do Dia de Portugal, agendado para 09 de junho em Mineola, vila no estado de Nova Iorque que é presidida pelo luso-americano Paulo Pereira.

“O desfile do Dia de Portugal em Mineola está a cerca de dois meses de distância (...). Espalhe a palavra para todos os clubes e organizações que possam estar envolvidos. Podem participar e fazer um carro alegórico, caminhar ou conduzir com a bandeira do seu clube, dançar com o seu rancho e/ou vir com um carro alegórico de negócios. Todos são bem-vindos”, escreveu a NYPALC na sua página na rede social Facebook, lançando o apelo à participação da comunidade.

O mestre de cerimónias será precisamente o ‘mayor’ de Mineola, Paulo Pereira, que disse à Lusa que a primeira edição aconteceu em 2014 e que é agora o único desfile alusivo ao Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas no estado de Nova Iorque.

Em Mineola, uma vila com cerca de 20 mil habitantes, dos quais cerca de 15% são portugueses ou lusodescendentes ou luso-americanos, a festa não se ficará pelo desfile, sediando ainda uma série de comemorações organizadas pelo Centro Português de Mineola e que englobará muita música e comida tradicional portuguesa.

Além do desfile, também a ponte Governador Mario M. Cuomo, a mais longa do estado de Nova Iorque, voltará este ano a ser iluminada com as cores da bandeira nacional em comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Tal como já aconteceu no ano passado, a iniciativa partiu também da NYPALC e está agendada para 22 de junho, com a realização ainda de um piquenique.

“Temos a esperança de, tal como no ano passado, atrairmos muitas pessoas a este evento. As famílias poderão trazer as suas crianças e passar um bom momentos em conjunto com a comunidade”, disse à Lusa Crystal Fernandes.

Esta será a segunda vez que a ponte que atravessa o rio Hudson e liga os condados de Rockland e Westchester será iluminada de verde e vermelho para marcar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que se celebra em 10 de junho, depois de uma iniciativa semelhante no ano passado, que, além da iluminação da infraestrutura, contou com uma cerimónia de hasteamento de bandeiras.

Já em Newark, no estado de Nova Jérsia, o cartaz para as comemorações do Dia de Portugal já foi apresentado, arrancando em 18 de maio com um Festival de Folclore no Ironbound Stadium.

Segue-se uma gala do Dia de Portugal em 23 de maio, na Casa Seabra, e uma cerimónia de içar da bandeira em 01 de junho, no edifício da Câmara municipal de Newark, além de uma missa dedicada à efeméride no dia 05 de junho, na Catedral de Newark.

Já o “Festival do Dia de Portugal” estender-se-á pelo fim de semana de 07 a 09 de junho, com uma série de concertos, eventos e atuações e que culminará com o grande desfile na Ferry Street - também conhecida como o coração do ‘Little Portugal’ devido à significativa comunidade portuguesa lá residente.

Tradicionalmente, as ruas de Newark recebem uma enchente de pessoas, maioritariamente portugueses vestidos a rigor com as cores da bandeira nacional, para assistir ao desfile do Dia de Portugal.