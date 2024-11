Albertskroon, na África do Sul, foi palco no passado fim de semana de uma manifestação de altruísmo onde se destacou uma forte presença da juventude portuguesa, a qual revelou um grande espírito de colaboração no evento ‘O Magusto’, iniciativa de caridade promovido pelo Lar Rainha Santa Isabel.

Foi o apoio determinante do compadre-presidente da Academia do Bacalhau Mãe, e seus colaboradores próximos, que se evidenciaram estar à altura da finalidade para que as Academias foram concebidas, rendendo um serviço de entreajuda sem esperar qualquer recompensa ou gratificação, ilustrando uma ação de filantropia digna de registo.

Houve castanhas, quentes e boas, farturas, bolo do caco, e o encontro entre amigos, música, dança e sobretudo um ambiente de muita alegria.