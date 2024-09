África do Sul: Comunidades juntaram-se em ‘Noite Mediterrânica’

Nas instalações do Clube Italiano no Salão Leonard da Vinci, em Bedfordview, realizou-se a segunda edição da “Noite Mediterrânica” organizada em parceria com os Consulados da França, Itália e Portugal sedeados em Joanesburgo.

O programa foi iniciado com um concerto pelo conjunto de cordas Buskaid, composto totalmente por músicos do Soweto que se exibiram de forma egrégia sob a batuta da maestrina Rosemary Nalden.

Os arranjos das composições Coimbra de Raúl Ferrão, Maria Lisboa por Alan Culman, Uma Casa Portuguesa de Artur Fonseca e Grândola Vila Morena de José Afonso foram o gáudio de todos os presentes especialmente para o número significativo de membros da comunidade lusa.

Músicas francesas escutaram-se La Vie En Rose, Tous Les Garçons Et Les Filles, Love Story e Le Tempe De L’amour.

O concerto encerrou com música italiana como Caruso, Tu Vuo Fa L’ Americano, Cinema Paradiso, Sole Mio e Funiculi,Funiculà.

Findo o concerto foi servido um abastado conjunto de iguarias francesas e portuguesas, salientando-se o esmerado serviço de restaurante do Clube Italiano que serviu uma enésima variedade de “pizzas “ que foi do agrado de quem as utilizou.

Presente autoridades diplomáticas e consulares dos três países organizadores, conselheiros do CCP e da Diáspora madeirense em Joanesburgo.

O Conjunto de Cordas Buskaid é uma organização de caridade musical que disponibiliza aulas de cordas de alta qualidade para jovens carentes na escola que funciona no município do Soweto, cuja escola é diretora e fundadora a maestrina Rosemary Nalden que celebrou os seus 80 anos no passado dia 14 de agosto com um concerto do Buskaid na Igreja da Santíssima Trindade, Braamfobntein em Joanesburgo, com um reportório que englobou música clássica europeia, Afro Jazz e Amapiano (música sul africana de solos de piano com a duração de vários minutos.