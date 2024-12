A Junta de Freguesia da Camacha organiza, em parceria com a Associação Desportiva da Camacha, o XXII Grande Prémio dos Reis no próximo dia 05 de janeiro, no centro da vila.

Segundo a organização, esta é já uma prova emblemática inserida no calendário do “Madeira a Correr”, que será apresentada no dia 3, pelas 19 horas, no Complexo Desportivo da Associação Desportiva da Camacha.

De qualquer modo, a Junta de Freguesia já adianta que a prova acontece no próximo domingo, a partir das 9h15, com Miguel Ângelo Gouveia como padrinho da iniciativa.