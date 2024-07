São muitos e com diferentes tarefas os grupos de voluntários que assumem papéis decisivos no Rali Vinho Madeira. José Maria Silva, de 70 anos, Cristina Lume, de 48, e Vítor Nóbrega, de 38, falam ao JM em nome de largas dezenas de colaboradores que dão tudo o que têm para engrandecer a festa do automobilismo. Este o assunto destaque da capa desportiva deste domingo.

O seu Jornal conta-lhe ainda que, nos Jogos Olímpicos, Fu Yu começa hoje frente à 14.º do Mundo.

No Futebol, saiba que Tiago Margarido é o segundo mais novo das provas profissionais.

No Marítimo, quatro vagas ainda estão por preencher no plantel.

Na prova de Trail, Camacha tem 370 inscritos. Já no voleibol, a Calheta é palco de coroação na praia.

