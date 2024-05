Decorreu esta quarta-feira, no centro comercial Plaza Madeira, a apresentação da mais recente edição da Revista Marítimo.

A ocasião contou com curtas entrevistas conduzidas por Élvio Faria a alguns dos protagonistas deste número da publicação. Nomeadamente Carlos André Gomes (presidente da direção), Michele Salzano (responsável da seção de ginástica), Francisca Henriques (patinadora), Vera Ferraz (diretora pedagógica do Colégio do Marítimo), Rubina Gonçalves (Fundação do Marítimo), Duarte Azevedo (sócio e colaborador da revista), João Gonçalves (médico) e Fábio Pereira (treinador da equipa principal).

A revista, cuja produção gráfica foi desenvolvida pela equipa de arte do JM, já se encontra a venda nas lojas verde-rubras do Almirante Reis e Barreiros. A partir de segunda-feira a publicação também poderá ser adquirida, pelo valor de cinco euros, em alguns pontos de venda de revistas da Madeira e Porto Santo.