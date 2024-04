Os verde-rubros voltaram aos triunfos na deslocação ao recinto do Länk Vilaverdense, lanterna-vermelha da II Liga. Técnico Fábio Pereira acredita ser possível vencer os quatro jogos que faltam e depois fazer contas à promoção.

A vitória do Marítimo faz manchete na capa desportiva do Jornal desta segunda-feira, onde lhe trazemos ainda a vitória do Sporting por 3-0 frente ao Guimarães.

Os Dragões também voltaram à vitória com dois golos contra um, ao Casa Pia.

Na natação, recordes nacionais em paralímpicos foram batidos na Penteada.