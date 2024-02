Já está em andamento o ‘Porto Santo Fut’, uma 1.ª edição que arrancou ontem na bela ‘Ilha Dourada’ e que junta mais de mil pessoas entre organização e atletas.

Contudo, só hoje tem um verdadeiro dia de competição, com jovens de ambos os sexos a participarem nos vários jogos de futebol e futsal. Este evento é apadrinhado pelo guarda-redes internacional português Bebé e ainda pelo jovem futebolista do Benfica, o madeirense Henrique Araújo.

Marco Freitas, uma cara conhecida do futebol regional, é um dos principais responsáveis do evento e confidenciou ao JM que o dia de ontem correu bem, naquele que foi um dia preenchido com as questões burocráticas das equipas e de toda a logística do torneio.

Só hoje, entre as 9 e as 20 horas, é que a competição avança nos recintos desportivos.

