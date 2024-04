UMa promove conferência sobre‘Mulheres no Futebol’

A Universidade da Madeira, em colaboração com a Associação de Futebol da Madeira e a Portugal Football School da Federação Portuguesa de Futebol, promove uma conferência dedicada ao Futebol Feminino.

O evento está agendado para o dia 8 de maio, às 14h00, nas instalações da Universidade da Madeira, especificamente no Edifício da Penteada, Sala do Senado (piso -2).

Esta conferência é dirigida a estudantes, treinadores e demais interessados nos avanços e desafios que o futebol feminino enfrenta em Portugal. “Constitui uma ocasião fundamental para aprofundar e debater as perspetivas e estímulos disponíveis para o incremento da presença feminina no futebol, não só enquanto treinadoras, mas também no dirigismo desportivo”, expressa, em comunicado, o estabelecimento de ensino superior.

A conferência dividir-se-á em três partes. Inicialmente, apresentações de estudos recentes efetuados pelo Departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira, sob a coordenação do moderador Élvio Rúbio Gouveia.

Prosseguirá uma mesa-redonda sobre ‘Os Desafios do Futebol Contemporâneo: a perspetiva feminina’, moderada por Helder Lopes. Este painel integrará gestores, treinadores e futebolistas destacados, que partilharão as suas vivências e pontos de vista acerca das mulheres no futebol.

A última parte do evento, sob a responsabilidade da Federação Portuguesa de Futebol, focar-se-á nas oportunidades de carreira em treino e dirigismo desportivo promovidas pela Federação. Serão apresentados programas de incentivo à integração das mulheres no Futebol.

O prazo para inscrições na conferência é até 2 de maio. Todos os interessados são convidados a inscrever-se através do link: https://forms.gle/jQdHapDq8xfFevw27