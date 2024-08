Bom dia!

Cristiano Ronaldo foi distinguido pela UEFA como o melhor marcador de sempre da Liga dos Campeões, com 140 golos em 183 jogos. “Este troféu terá um lugar especial no meu museu da Madeira”, disse o madeirense. Benfica e Sporting conheceram adversários na fase de liga da ‘prova milionária’.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda os Paralímpicos. Lusos em bom plano no Boccia. Portugueses iniciaram os Jogos em Paris com resultados positivos.

Saiba ainda que Dyego Sousa é nova opção para o ataque do Nacional e que Ponde é solução para as alas do Marítimo.

Emoção de volta à Fajã da Ovelha é outro assunto de relevo. A quarta prova do Regional de motocross conta com 24 pilotos distribuídos por 6 equipas.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!