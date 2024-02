A cerimónia de apresentação pública do Torneio Marítimo Centenário 10 realiza-se esta sexta-feira, dia 23 de fevereiro, pelas 18:00 horas, na Sala de Conferências do Estádio do Marítimo.

Neste torneio, que decorrerá de 22 a 26 de março, vão estar presentes cerca de 700 atletas, nos escalões de infantis, benjamins e traquinas, com a participação de equipas nacionais e internacionais, que serão anunciadas no dia da apresentação.