Despreocupado com a saída de vários jogadores fundamentais para o sucesso alcançado na última época, Tiago Margarido elogia a administração e acredita que os reforços que chegarem terão qualidade. Em entrevista integrada no projeto ‘Plaza Com’, o técnico do Nacional volta a traçar a meta dos 40 pontos, amplamente superados no ano passado. Miguel Baeza e Afonso Freitas contratados.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a formação. Intermunicípios volta a animar toda a Região.

Saiba ainda que no andebol Marítimo defronta vice-campeão sueco, Madeira SAD encara oposição grega. Tanto Paulo Fidalgo como Sandra Fernandes esperam dificuldades no arranque das competições europeias. Os verde-rubros entregam o favoritismo ao Ystads, já a SAD procura contornar a experiência helénica do Anagennisi Artas.

Quanto ao futebol feminino, caminhada invencível até ao Europeu.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira.