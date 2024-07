Tiago Margarido: “Meta? 40 pontos tal como no ano passado

Tiago Margarido assumiu que os objetivos do Nacional são os mesmos que foram definidos na época passada: os “40 pontos”. Quanto ao modelo de jogo definido, o técnico disse que se vai “adaptar aos jogadores que tem pela frente. Quando o plantel estiver montado vou montar essa ideia”.

Mas admite que não altera as chaves do sucesso do ano passado. “As premissas mantêm-se: solidários, dar tudo em campo, fazer da Choupana uma fortaleza, ter sempre nos jogos uma entrada à Nacional, estas são as premissas inegociáveis”.

Questionado sobre se a estratégia de jogo poderá ser revista, o técnico quer um futebol ofensivo. “Logicamente, os jogos são mais difíceis na I Liga, mas queremos ser uma equipa ofensiva, trazer adeptos ao estádio, preocupamo-nos com a vertente pontual e a entretenimento. A procura do golo será a nossa preocupação”