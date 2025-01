O treinador Tiago Margarido considerou hoje que o Nacional vive “um dos grandes momentos” da temporada, na antevisão ao duelo frente ao AVS, da 18ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no domingo.

“A vitória frente ao FC Porto [2-0] foi um excelente tónico para a segunda volta. Penso que, por aquilo que temos demonstrado, e pelo resultado muito positivo contra um ‘grande’ em Portugal, podemos dizer que estamos num dos grandes momentos da nossa época”, analisou o técnico, na sala de conferências do Estádio da Madeira, no Funchal.

O treinador, de 36 anos, também lembrou que a receção ao AVS é “completamente diferente” da partida contra o FC Porto, acrescentando que foi importante “colocar os jogadores com os pés no chão” e evitar deslumbramentos.

“Vamos defrontar um adversário que luta pelos mesmos objetivos que nós e, de facto, podemos considerar que é um jogo de seis pontos. Tivemos muito foco durante a semana na responsabilidade que temos que ter e naquilo que são as responsabilidades, individuais e coletivas, e preparamo-nos o melhor possível”, referiu.

Por comparação com o encontro da ronda inaugural, que terminou empatado (1-1), a formação que atua na Vila das Aves mudou de treinador, com a substituição de Vítor Campelos por Daniel Ramos, passando a jogar de forma “mais objetiva” e sempre em “busca do ataque”, segundo o ‘timoneiro’ dos insulares.

“Na altura em que nós jogamos, na primeira jornada, eles atuaram num 4-4-2 a defender e num 4-3-3 a atacar. Com a entrada do Daniel Ramos, eles alteraram a estrutura para atacar em 3-4-3 e defender em 5-4-1. Portanto, ao nível estrutural existem essas diferenças”, explicou.

Em relação ao último desafio, Tiago Margarido garantiu que os reforços de ‘inverno’ Joel Tagueu, Paulinho Bóia e Fuki Yamada já estão inscritos e podem ser incluídos na convocatória, adiantando que vai apresentar novidades na equipa titular.

“O tempo [de treino] não foi o desejado, como é óbvio, mas o suficiente para podermos levar alguns jogadores novos a jogo e com a boa notícia de o Rúben Macedo também estar recuperado. Vamos fazer alterações no 11, temos mais opções e isso, como treinador, deixa-me muito contente”, revelou.

Sobre o mercado de transferências, que continua aberto até final de janeiro, o treinador ‘alvinegro’ comentou a possibilidade de aumentar o “leque de opções”, de forma a aumentar a “competitividade por um lugar”, nomeadamente no lugar de defesa esquerdo.

“A posição de lateral esquerdo é uma posição que, eventualmente, poderemos reforçar de modo a ter mais opções para disputar o lugar com o José [Gomes]. Contudo, dentro do plantel temos jogadores que podem fazer essa posição”, notou.

Nigel Thomas continua a fazer trabalho condicionado e é baixa confirmada, assim como Miguel Baeza, que contraiu uma grave lesão no joelho direito e tem pela frente um longo período de recuperação.

O Nacional, que ocupa o 14.º lugar, com 16 pontos, em igualdade com o Estrela da Amadora (13.º), recebe no domingo o AVS, 15.º classificado, que tem 15, tantos como o Arouca (16.º), às 15:30, no Estádio da Madeira, com arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.