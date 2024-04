Sporting goleia Gil Vicente em Barcelos

O Sporting goleou hoje o Gil Vicente em Barcelos, por 4-0, no jogo de abertura da 29.ª jornada.

Trincão (7’ e 31’), Diomande (11’) e Andrew (38’, autogolo), foram os autores dos golos da partida, num jogo tranquilo para o Sporting, que soma e segue no campeonato.

Com o triunfo o Sporting soma agora 74 pontos na frente do campeonato, enquanto o Gil Vicente é 14.º, com 28 pontos.