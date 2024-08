Bom dia!

O Sporting, campeão nacional em título, começou ontem a I Liga da melhor maneira, ao vencer na receção ao Rio Ave por 3-1.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda os Jogos Olímpicos. Pichardo conquista prata e iguala recorde. Pedro Pichardo igualou os atletas portugueses com mais medalhas em Jogos Olímpicos, ao conquistar o seu segundo metal precioso no triplo salto. Mas Fernando Pimenta pode isolar-se já hoje com três.

Saiba ainda que Nacional tem estreia preparada sem ansiedade. De regresso à I Liga, os alvinegros arrancam hoje o campeonato no reduto do AVS. Margarido afasta eventuais nervosismos e promete foco.

Já no Marítimo, humildade é receita para vencer. Fábio Pereira quer um grupo focado e humilde, para começar a trilhar o caminho da subida, hoje, diante do Tondela.

