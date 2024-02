Seleção feminina de ténis de mesa nos 16/avos de final do Mundial por equipas

A seleção feminina de Portugal venceu hoje o Cazaquistão (3-0), em jogo do grupo 6 do Mundial de ténis de mesa por equipas, em Busan, na Coreia do Sul, e garantiu a passagem aos 16 avos de final.

O triunfo, protagonizado por Shao Jieni, Fu Yu e Matilde Pinto, permitiu a Portugal terminar na segunda posição do grupo 6, com três vitórias e uma derrota, atrás de Hong Kong, que seguiu diretamente para os oitavos de final.

Diante do Cazaquistão, Shao Jieni (61.ª do ranking) bateu Sarvinoz Mirkadirova (204.ª) por 3-2, Fu Yu (55.ª) derrotou Zauresh Akasheva (231.ª) por 3-0 e Matilde Pinto (252.ª) obteve a primeira vitória em mundiais absolutos e numa competição de equipas, ao vencer Anastassiya Lavrova (249.ª) por 3-1.

Nos 16 avos de final, a seleção das ‘quinas’, 11.ª do mundo, vai defrontar o Luxemburgo, 19.º.

A seleção luxemburguesa é constituída por Xia Lian Ni (46.ª), de 60 anos, Sarah de Nutte (121.ª) e Tessy Gonderinger (244.ª), tendo neste Mundial vencido o Irão e a África do Sul, e perdido com o Japão e Brasil.

Xia Lian Ni, que esteve nos Jogos Olímpicos de Pequim2008, Londres2012, Rio2016 e Tóquio 2020, conquistou medalhas em Mundiais por dois países: em 1983 alcançou o ouro em equipas e pares mistos pela China, e em 2021 a medalha de bronze em pares femininos pelo Luxemburgo.

Os 16 avos de final femininos e os oitavos de final masculinos, eliminatória que a seleção masculina de Portugal garantiu diretamente como vencedora do seu grupo, estão agendados para quarta-feira.

A seleção masculina conhecerá ainda hoje o adversário nos ‘oitavos’, e já sem João Monteiro em Busan, depois de o jogador deixar a concentração da equipa, devido a doença.

“João Monteiro deixou a concentração da seleção nacional em Busan, na Coreia do Sul, depois de cinco dias a combater um vírus”, indicou a assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa.