Bom dia!

A ‘prova rainha’ do automobilismo madeirense registou este ano um impacto financeiro e mediático na ordem dos 10,6 milhões de euros. Valor que significa um aumento de 25% em relação à edição de 2023. O estudo apresentado ontem dá conta que mais de metade do retorno foi assente em notícias produzidas por órgãos de comunicação regional.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a seleção. Sem medo do inferno escocês. Roberto Martínez alertou para o ambiente adverso na Escócia e quer a equipa focada. O encontro que pode valer a qualificação começa às 19h45.

Por cá, no Nacional, Baeza sublinha crescimento coletivo. Jogador alvinegro reforça que a equipa está empenhada e lembra que o futebol “está muito equilibrado”.

Já no Marítimo, bolas paradas são a salvação. Sete dos 11 golos dos verde-rubros tiveram origem em lances de bola parada.

Saiba ainda que madeirenses conquistam 8 medalhas no Muay Thai. Comitiva regional no campeonato nacional rubricou grande performance, com destaque para três medalhas de ouro.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!