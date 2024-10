Rui Duarte: “Motivados para devolver o Marítimo à I Liga”

Nas primeiras palavras enquanto treinador do Marítimo, Rui Duarte prometeu um futebol de ataque, que crie muitas oportunidades de golo. Não se sente pressionado pela dança de treinadores.

Rui Duarte foi apresentado há pouco como treinador do Marítimo e aproveitou para deixar logo ao que vem, sempre com um discurso calmo, pausado e tranquilo. “É um orgulho estar aqui a representar um clube tão grande. Estamos muito motivados para devolver o Marítimo onde pertence. Temos muito trabalho pela frente, queremos fazer as coisas acontecer. Temos de trabalhar muito e sermos muito responsáveis. Estamos dispostos a isso”.

Rui Duarte disse também que acompanhava os jogos do Marítimo. “Sim, vi jogos do Marítimo. Faz parte do trabalho de um treinador: acompanhar quando se está fora. Agora vou ter a oportunidade de estar mais de perto. Agora quero dar a identidade enquanto pessoa e treinador, explorar as características individuais dos jogadores, mas não sou mágico, nem faço magia, mas tenho gente competente que me ajuda”.

Questionado sobre a massa adepta do clube, multiplica elogios. “Já conheço o Marítimo há bastantes anos. Estreei-me na I Liga frente ao Marítimo. Conheço as gentes, adeptos, é um clube incrível. É o que um jogador e um treinador desejam: bom estádio, boa estrutura. Agora queremos ganhar e fazer boas exibições”, disse. Depois, acrescentou. “A mensagem, é que vamos ser gente de trabalho, que nos apoiem em grande número, coloca muita gente e muitos adeptos. É especial jogar neste estádio cheio”.

O técnico disse ainda que não se sente pressionado por ser o terceiro treinador da equipa em apenas oito jornadas.