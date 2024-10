Bom dia!

No jogo que terá sido de despedida de Rúben Amorim do Sporting, os alvinegros foram eliminados da Taça da Liga. Apesar da derrota, por 3-1, a equipa cumpriu com o prometido por Tiago Margarido e deu melhor conta de si.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Marítimo. China fez golo que “procurava há muito”. Lateral estreou-se a marcar em Felgueiras. “Só pensei: chuta à baliza”.

Já no futebol feminino, Fátima Pinto marca e Portugal ruma ao play-off final. Seleção nacional venceu o Azerbaijão por 4-0 e defronta a República Checa no jogo decisivo do Euro 2025.

Saiba ainda que no andebol Madeira SAD vence e chega ao pódio da 1.ª Divisão feminina.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!