Ronaldo marcou o golo da vitória do Al Nassr na Champions asiática

Um golo de Cristiano Ronaldo, aos 81’, deu esta quarta-feira a vitória ao Al Nassr, na 1.º mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões Asiáticos.

Em duelo entre equipas sauditas, o Al Nassr venceu em casa do Al-Fayha por 1-0. A 2.º mão está agendada para o dia 21 de fevereiro, pelas 18h00.

Este foi o primeiro jogo e golo do madeirense no corrente ano civil. Recorde-se que as competições asiáticas de clubes sofreram um interregno devido à disputa da Taça da Ásia de seleções.

Já na globalidade da temporada 2023/24, Cristiano Ronaldo marcou 31 golos em 32 jogos disputados.