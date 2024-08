O jogador Cristiano Ronaldo será homenageado por ser o melhor marcador de sempre na UEFA Champions League, recebendo um prémio especial das mãos do presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, em reconhecimento do seu “notável legado na competição mais prestigiada do mundo”.

De acordo com a informação divulgada esta terça-feira pela UEFA, os feitos do craque madeirense na principal competição de clubes da Europa - conquistados ao longo de mais de 18 anos - serão reconhecidos durante a cerimónia inaugural do sorteio da fase de liga com 36 equipas da UEFA Champions League 2024/25, que acontecerá na quinta-feira, 29 de agosto, no Fórum Grimaldi, no Mónaco.

O antigo avançado do Sporting Clube de Portugal, do Manchester United, do Real Madrid e da Juventus marcou 140 golos em 183 jogos na Champions League, lembra a mesma fonte, acrescentando que Ronaldo “está 11 golos à frente de Lionel Messi e com 46 de vantagem sobre o terceiro classificado Robert Lewandowski no topo da lista dos melhores marcadores.”

“Cristiano Ronaldo é uma das estrelas mais brilhantes da constelação da UEFA Champions League. Os seus extraordinários feitos goleadores na competição parecem destinados a resistir ao teste do tempo, representando um desafio notável a ser superado pelas gerações futuras. A sua excelência sustentada ao mais alto nível é uma prova de sua busca incansável por honras individuais e colectivas. Ao longo de mais de duas décadas, evoluiu e aprimorou continuamente o seu jogo, preservando uma paixão por marcar e comemorar os seus golos. O seu profissionalismo, ética de trabalho, dedicação e habilidade para brilhar no palco mais grandioso são qualidades que os jogadores de futebol de todo o mundo deveriam aspirar a imitar.” - Aleksander Čeferin, presidente da UEFA.

Realça ainda que o internacional terminou sete temporadas distintas na Champions League como o melhor marcador (mais do que qualquer outro jogador), mais precisamente desde os oito golos na campanha triunfante do Manchester United em 2007/08 até aos 15 tentos apontados quando o Real Madrid conquistou o terceiro título consecutivo em 2017/18.

Também detém o recorde de mais golos numa única edição da Champions League, tendo marcado por 17 vezes em 2013/14, incluindo na vitória no prolongamento sobre o Atlético Madrid na final.