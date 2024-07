O Marítimo continua muito ativo no mercado de transferências. O clube verde-rubro anunciou que chegou a acordo com o defesa-central Romain Correia, ex-FC Porto B.

“O defesa central, de 24 anos, que se sagrou campeão europeu (2018) pelos sub-19 de Portugal, chega ao emblema ‘verde-rubro’ proveniente do FC Porto B”, refere o emblema insular no seu sítio oficial na Internet, sem confirmar os valores do negócio.

Com passagens pelos escalões de formação do Vitória de Guimarães, clube no qual se estreou a nível sénior, na equipa B dos minhotos, Romain Correia conta ainda com passagens pelo Hércules, de Espanha, e pelo FC Porto B.

É o quarto reforço para Fábio Pereira, depois de Patrick Fernandes, Rúben Rodrigues e Martim Tavares. O Marítimo não revelou a extensão do contrato com o futebolista.