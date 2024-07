“Passados largos anos após a última representação regional neste tipo de provas, a edição deste ano do Campeonato Nacional de Equipas Séniores - 3ª Divisão contou com a equipa que, no passado mês de junho tornou-se Campeã Regional de Equipas - Roberto Costa Ténis Clube”.

Segundo nota de imprensa enviada pela Associação de Ténis da Madeira, o Complexo Ténis do Jamor recebeu esta prova que contou com a presença de oito equipas no quadro principal (também foi disputada uma prova de qualificação). “Inserida no Grupo 2, a equipa do Roberto Costa TC, que entrou direta no quadro principal, acabou por defrontar aquela que seria a vice-campeã da prova, a equipa do Rackets Pro Academy - EUL, cedendo por 5-0. Nos restantes jogos do grupo, as outras equipas foram mais fortes e acabaram por derrotar a equipa madeirense. Derrotas perante o CT Évora (1-4) e CT Viana (0-5) ditaram o último lugar no grupo”, refere a Associação.