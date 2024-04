O Marítimo esteve a perder por 2-0 diante do Feirense, mas deu a volta ao resultado, vencendo por 3-2. ‘Reação de leão’ é a manchete do JM Desporto face a esta reviravolta que mantém acesa a esperança dos maritimistas em regressarem à I Liga.

André Villas-Boas é o novo presidente do Futebol Clube do Porto. Sucede ao histórico Nuno Pinto da Costa, nas eleições mais concorridas do emblema da cidade Invicta. ‘Fim do reinado de Pinto da Costa’ é o título.

Chegou ao fim o MIUT, com a vitória do norte-americano Ben Dhiman e da italiana Martna Valmassoi. A prova de 115 quilómetros foi uma vez mais um grande chamariz à cidade de Machico.

O bilhar também em destaque. ‘Gastromadeira faz história’ é o título que assinala o título de campeão nacional da equipa madeirense que conseguiu alcançar o “sonho” da I divisão de pool, onde militam as 8 melhores equipas nacionais.

Na I Liga, outra reviravolta, esta do Benfica, frente ao Braga. Estas são as chamadas, há mais para ler nas páginas dedicadas ao desporto.