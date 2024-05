As viaturas clássicas disputaram ontem a Rampa dos Barreiros, com quase 60 ‘máquinas’ a brindarem o público com uma marcha recheada de história no asfalto funchalense.

Este é o tema que faz a manchete do suplemento desportivo do JM, onde em destaque está também o futebol. No Nacional, Danilovic acredita que os alvinegros mereciam ter sido campeões da II Liga, enquanto no Marítimo, Carlos André Gomes promete “vários reforços”.

Já no futsal, o Pontassolense estreia-se na Taça nacional. A equipa madeirense mede forças hoje com o Vila Verde. O técnico André Silva espera uma prova “bastante exigente”.

