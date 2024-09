A Rampa do Santacruzense, que vai para a estrada este sábado, conta com 27 equipas inscritas, segundo a respetiva lista de inscritos publicada hoje no sítio oficial da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, na internet.

De resto, refira-se que as verificações administrativas e técnicas estão programadas para dia 4 de outubro, sexta-feira, entre as 17h30 e as 19h45 no Largo Santo António da Serra na Estrada Santo António da Serra.

Após as verificações técnicas os pilotos terão à disposição um parque de estacionamento não obrigatório, para deixarem as viaturas até o dia seguinte na Fundação INATEL – ER102 – Santo da Serra com entrada das 18h30 às 21h00.

Em relação aos horários da prova, as subidas de reconhecimentos acontecem às 09:00 e 10:30, enquanto as subidas oficiais serão às 12h00, 13h45, 15h15 e 16h45.