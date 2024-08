As últimas quatro classificativas serão determinantes para encontrar o vencedor do Rali Vinho Madeira. Seguem-se Câmara de Lobos 2 (14h29), Ponta do Sol 2 (15h20), Calheta 2 (16h04) e Rosário 2 (17h28), com a luta pela vitória ao rubro.

Neste momento Diego Ruiloba continua a liderar a prova, porém com uma vantagem curta, tendo Alexandre Camacho à espreita, com os dois pilotos separados por apenas 3,6 segundos.

No 3.º posto à geral está Armindo Araújo, a 10,5 de Alexandre Camacho e a 14,1 do líder do rali, o espanhol Ruiloba.