A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) informa que, na sequência dos autos de notícia elaborados pela Polícia de Segurança Pública (PSP) durante as meias-finais da Allianz Cup, realizadas nos dias 7 e 8 de janeiro de 2025, foram aplicadas medidas cautelares de interdição de acesso a recintos desportivos a quatro adeptos.

Os autos reportaram três infrações relacionadas com a utilização de artefactos pirotécnicos e uma infração por incumprimento do dever de correção, moderação e respeito. Estas medidas de interdição, que abrangem dois adeptos do Sporting Clube de Portugal e dois adeptos do Sport Lisboa e Benfica, impedem os visados de assistir à final da Allianz Cup, agendada para o dia 11 de janeiro de 2025, em Leiria.

Os adeptos sujeitos à medida cautelar permanecerão impedidos de aceder a recintos desportivos enquanto aguardam a decisão final no âmbito dos processos de contraordenação em curso. Além disso, poderão estar sujeitos ao pagamento de coimas no valor de 1.000 a 10.000 euros, bem como a sanções acessórias que poderão incluir até 3 anos de interdição de acesso a recintos desportivos.

A APCVD sublinha a colaboração imprescindível do Comando Distrital de Leiria e dos Spotters da PSP (Unidade Metropolitana de Informações Desportivas/Lisboa), cuja atuação célere e eficaz permitiu a rápida recolha e análise dos elementos necessários para a aplicação destas medidas, bem como a colaboração da Guarda Nacional Republicana no esforço de notificação das decisões aos arguidos.

Este tipo de atuação reforça o compromisso conjunto da APCVD, das forças de segurança e das entidades desportivas em garantir um ambiente seguro e respeitador nos recintos desportivos, promovendo a erradicação de comportamentos violentos e o cumprimento da lei.