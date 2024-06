Bom dia!

Pedro Neto, Francisco Conceição, Gonçalo Inácio e João Neves vão jogar pela primeira vez uma fase final ao serviço da seleção portuguesa.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a I Liga. FC Porto oficializa Vítor Bruno. Depois de 12 anos como adjunto de Conceição, o técnico natural de Coimbra assume a função de treinador principal. E chega embrulhado em polémica com o antigo chefe de equipa.

No Nacional, Guimarães entra em cena por Chucho Ramírez.

Saiba ainda que tenistas madeirenses estiveram em destaque no Porto. Afonso Faria Paulino, Pedro Câmara, Francisca Marote e Madalena Fernandes conquistaram resultados de relevo no Primavera Cup 14.

Já no andebol, Sandra Fernandes garante imensa ambição. A treinadora regressa ao Madeira SAD com vontade de ganhar todos os títulos, apesar de ter de conviver com uma lógica de redução orçamental.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!